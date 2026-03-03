Ολυμπιακός: Μέσα ο Μιλουτίνοφ με Παναθηναϊκό, αμφίβολος ο Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της Euroleague (06/03/26, 21:15) με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να τίθεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα και τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι αμφίβολος.

Ο Μιλουτίνοφ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση του Ολυμπιακού και θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, δίνοντας μία σημαντική λύση στους ψηλούς των Πειραιωτών.

Ο Σάσα Βεζένκοφ από την άλλη προπονήθηκε ατομικά λόγω των ενοχλήσεων στη μέση που τον ταλαιπωρούν και είναι αμφίβολος για τη μεγάλη μάχη των «αιωνίων» στη Euroleague, που έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία.

Οι Πειραιώτες είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 18-10 και με νίκη θα βρεθούν κοντά στην εξασφάλιση μίας θέσης στην πρώτη τετράδα, ενώ οι πράσινοι είναι στην 10η θέση με ρεκόρ 16-13 και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα για να μην βρεθεί να κινδυνεύει η θέση του στα πλέι οφ.