Ολυμπιακός: Μέσα ο Νιλικίνα με Παρί, πρόβλημα με Γουόρντ

Με τον Φρανκ Νιλικίνα στην αποστολή του θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο εντός έδρας παιχνίδι με την Παρί (21/11, 21:15, Novasports Prime) για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε με ικανοποίηση τον Φρανκ Νιλικίνα να επιστρέφει στις προπονήσεις να δηλώνει “παρών” για το εντός έδρας παιχνίδι με την Παρί, όπου ο Ολυμπιακός καλείται να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο.

Τα νέα δεν ήταν, πάντως, τόσο καλά για τον Έλληνα προπονητή, καθώς ο Τάισον Γουόρντ δεν προπονήθηκε την Τετάρτη (19/11/2025), καθώς ένιωσε σφίξιμο στη δεξιά γάμπα.

Μένει να φανεί αν ο Αμερικανός φόργουορντ έχει κάτι σοβαρό που μπορεί να του στερήσει τη συμμετοχή από το παιχνίδι κόντρα στην πρώην του ομάδα.