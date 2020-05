Ο Ντουάιτ Μπάικς αποκτήθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός στα μέσα της σεζόν, αλλά με αυτή να διακόπτεται νωρίς, δεν κατάφερε να δείξει πλήρως τις ικανότητές του.

Αυτό σημείωσε και ο ίδιος σε ανάρτησή του στο twitter, μετά την οριστική διακοπή της Euroleague, αφήνοντας “ανοιχτό” το μέλλον του και όσον αφορά τους Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός δύσκολα πάντως θα του προσφέρει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν, αφού ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει σχεδόν “κλείσει” τις θέσεις στα γκαρντ, πλην μιας… βαρβάτης μετεγγραφής που αναμένεται να γίνει.

Ο Μπάικς θα πρέπει έτσι να αναζητήσει αλλού το μέλλον του, με τον ίδιο να γράφει στο twiiter το εξής: «Η σεζόν τελείωσε… Μόλις είχα αρχίσει να ζεσταίνομαι. Περισσότερο δουλειά για να γίνει. Θα δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον».

Season over… I was just getting warmed up 😞!! More work to be done! We willl see what the future has in store… ❤️#Olympiacos