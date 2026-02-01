Ολυμπιακός: Μόλις 650 εισιτήρια έμειναν για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Αστέρα Τρίπολης για το εξ΄αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής και ενημέρωσε ότι έχουν μείνει μόλις 650 εισιτήρια για το πέταλο των φιλοξενούμενων.

Οι Πειραιώτες θα έχουν για ακόμη ένα ματς τη στήριξη του κόσμου τους, αφού έχουν πάρει περίπου 2.500 εισιτήρια και έχουν απομείνει μόλις 650! Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω Internet και οι φίλοι του Ολυμπιακού καλούνται να κινηθούν γρήγορα αν θέλουν να προλάνουν να δουν από κοντά το παιχνίδι με τον Αστέρα. .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Asteras Aktor, που θα γίνει την Τετάρτη (4/2, 18:30) στο Θ. Κολοκοτρώνης , η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει: Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.

Για την αγορά πατήστε εδώ. Η τιμή είναι 25€.

Οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής gov wallet στο κινητό τους τηλέφωνο για να εισέλθουν στο γήπεδο.

Αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται διαθέσιμες στο https://tickets.gov.gr.