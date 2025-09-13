Ολυμπιακός – Μονακό 83-80: Ηττήθηκαν με τρίποντο του Μάικ Τζέιμς στην παράταση οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να νικήσει τη Μονακό στη φιλική αναμέτρηση για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν με σκορ 83-80.

Στο πρώτο φιλικό στην Κύπρο ο Ολυμπιακός, που είχε πάρα πολλές απουσίες (Μιλουτίνοφ, Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Κώστας Αντετοκούνμπο) ήταν ιδιαίτερα μαχητικός και με τη βοήθεια των Μακίσικ και Πίτερς η αναμέτρηση με τη Μονακό οδηγήκε στην παράταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην παράταση ο Μάικ Τζέιμς, που ήταν πολύ καλός παρά την πρόσφατη ενσωμάτωσή του στις προπονήσεις της Μονακό έδωσε τη νίκη στην ομάδα του με τρίποντο στο φινάλε. Στον πάγκο της Μονακό βρισκόταν, ο βοηθός του Βασίλη Σπανούλη, Ηλίας Καντζούρης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας προσπάθησε να καλύψει τις απουσίες της ομάδας του στους ψηλούς με τον Κουμάτζε και τον Πίτερς να καλύπτον τη θέση του σέντερ, ενώ ως πάουερ φόργουορντ αγωνίστηκε ο Τάισον Γουόρντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι καλύτερες στιγμές του αγώνα

Τα στατιστικά της αναμέτρησης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Γουόκαπ 16 (3/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Γουόρντ 6 (0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πίτερς 13 (6 ριμπάουντ), Χολ 15 (9 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Φουρνιέ 4 (1/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη, 2 κλεψίματα), Έβανς 8 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λι 7 (1/4 τρίποντα), Κουμάντζε 2 (7 ριμπάουντ, 4 λάθη), Νετζήπογλου, ΜακΚίσικ 9 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ).

ΜΟΝΑΚΟ: Ντιαλό 10 (1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Χέιζ 5 (4 ριμπάουντ), Καλάθης 5 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μίροτιτς 20 (7 ριμπάουντ), Τζέιμς 19 (3/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 6 (8 ριμπάουντ), Μακουντού 9, Μισινό, Μοτιεγιούνας, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν 2, Νέντοβιτς 7 (1).

Τα δεκάλεπτα του αγώνα: 12-18, 34-42, 51-55, 70-70, 80-83.