Ο κόσμος του Ολυμπιακού έδωσε βροντερό “παρών” στη Zalgirio Arena, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague με τη Μονακό.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού φρόντισαν να μετατρέψουν τη Zalgirio Arena σε ΣΕΦ, φωνάζοντας από νωρίς συνθήματα.

Οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» που έχουν ταξιδέψει στη Λιθουανία πήραν θέση στην εξέδρα από νωρίς και δεν σταμάτησαν να τραγουδούν κατά το ζέσταμα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Δείτε βίντεο από τη Zalgirio Arena:

Olympiacos fans are warming up in Zalgirio arena 😤 #EuroLeague #F4Glory pic.twitter.com/UrAiNeUdwO