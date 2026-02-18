Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν live ο πρώτος αγώνας για τα πλέι οφ του Champions League

Οι Πειραιώτες θέλουν να κάνουν βήμα πρόκρισης μέσα στο “Καραϊσκάκης”
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού
Πλέι οφ Champions League - Πρώτο παιχνίδι
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εντός έδρας την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τα πλέι οφ του Champions League, με στόχο την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

21:58 | 18.02.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει η σπουδαία αναμέτρηση

21:55 | 18.02.2026

Εντυπωσιακή εικόνα από την κερκίδα του Ολυμπιακού

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
21:55 | 18.02.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πορτογάλος, Ζοάο Πινέιρο

21:54 | 18.02.2026

Συγκινητική στιγμή εν τω μεταξύ στο Mega

 

21:53 | 18.02.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Τσικίνιο, Μπρούνο

Μπάγερ Λεβερκούζεν: Όμλιν, Λομπ, Μπαντέ, Φερνάντες, Χόφμαν, Τίλμαν, Τεριέ, Άρθουρ, Κέρμαν, Ταπέ, Κοφανέ, Κούλμπρεθ

21:52 | 18.02.2026
Η ενδεκάδα της Μπάγερ Λεβερκούζεν

Μπλάσβιτς, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Βάσκεθ, Παλάσιος, Γκαρθία, Γκριμάλντο, Μάσα, Σικ, Ποκού

21:52 | 18.02.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης, Έσε, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί

21:51 | 18.02.2026

Στα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός κατεβαίνει φουλ επιθετικά στο ματς, με τον Μεντιλίμπαρ να επιλέγει επιθετικό δίδυμο Ταρέμι - Ελ Κααμπί

ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων για το «μεγάλο» ματς στο Champions League
Οι επιλογές των δυο προπονητών για το ματς στο "Καραϊσκάκης"
21:50 | 18.02.2026

Στην κερκίδα υπάρχουν πάντως και οπαδοί της Λεβερκούζεν

CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
21:44 | 18.02.2026

Το ματς είναι sold out από τους οπαδούς του Ολυμπιακού

ΦΩΤΟ Eurokinissi
Sold out το Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Champions League
Τον “12ο παίκτη” στο πλευρό της θα έχει η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
21:42 | 18.02.2026

21:40 | 18.02.2026

Οι δύο ομάδες "μονομάχησαν" και στη League Phase του Champions League, με τον Ολυμπιακό να παίρνει μία μεγάλη νίκη τότε, με 2-0 στο Καραϊσκάκης

21:39 | 18.02.2026

Με μία φοβερή πορεία στο δεύτερο μισό της League Phase, ο Ολυμπιακός κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League και πλέον θα δώσει διπλή "μάχη" με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την πρόκριση στους "16" της διοργάνωσης

21:36 | 18.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα πλέι οφ του Champions League

21:36 | 18.02.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
