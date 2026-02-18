Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν live ο πρώτος αγώνας για τα πλέι οφ του Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εντός έδρας την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τα πλέι οφ του Champions League, με στόχο την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.
Όλα έτοιμα για να αρχίσει η σπουδαία αναμέτρηση
Εντυπωσιακή εικόνα από την κερκίδα του Ολυμπιακού
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πορτογάλος, Ζοάο Πινέιρο
Συγκινητική στιγμή εν τω μεταξύ στο Mega
Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Τσικίνιο, Μπρούνο
Μπάγερ Λεβερκούζεν: Όμλιν, Λομπ, Μπαντέ, Φερνάντες, Χόφμαν, Τίλμαν, Τεριέ, Άρθουρ, Κέρμαν, Ταπέ, Κοφανέ, Κούλμπρεθ
Μπλάσβιτς, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Βάσκεθ, Παλάσιος, Γκαρθία, Γκριμάλντο, Μάσα, Σικ, Ποκού
Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης, Έσε, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί
Στην κερκίδα υπάρχουν πάντως και οπαδοί της Λεβερκούζεν
Οι δύο ομάδες "μονομάχησαν" και στη League Phase του Champions League, με τον Ολυμπιακό να παίρνει μία μεγάλη νίκη τότε, με 2-0 στο Καραϊσκάκης
Με μία φοβερή πορεία στο δεύτερο μισό της League Phase, ο Ολυμπιακός κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League και πλέον θα δώσει διπλή "μάχη" με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την πρόκριση στους "16" της διοργάνωσης
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα πλέι οφ του Champions League