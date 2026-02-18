Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν live ο πρώτος αγώνας για τα πλέι οφ του Champions League

Με μία φοβερή πορεία στο δεύτερο μισό της League Phase, ο Ολυμπιακός κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League και πλέον θα δώσει διπλή "μάχη" με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την πρόκριση στους "16" της διοργάνωσης