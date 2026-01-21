Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν ανάλυση: Ο MVP Τζολάκης, ο Έσε που ήταν παντού και η επιλογή Ροντινέι που έφερε τη νίκη

“Ζωντανός” στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα playoffs του Champions League έμεινε ο Ολυμπιακός. Με τον Κωνσταντή Τζολάκη να πραγματοποιεί απίστευτη εμφάνιση και τους Πειραιώτες να έχουν αρκετούς πρωταγωνιστές, οι “ερυθρόλευκοι” νίκησαν 2-0 την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Φάληρο και πλέον θα τα δώσουν… όλα εναντίον του Άγιαξ στο Άμστερνταμ στην τελευταία αγωνιστική της League Phase (28.01.2026, 22:00, Newsit.gr) για να πάρουν το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση.

Ο Ολυμπιακός βρήκε από ένα γκολ, στην αρχή και στο φινάλε του πρώτου μέρους, με τους Κοστίνια (2΄) και Ταρέμι (45+1΄), είδε την Μπάγερ Λεβερκούζεν να παίρνει τον έλεγχο του αγώνα, δέχθηκε πίεση, αλλά άντεξε και πήρε το πρώτο του φετινό εντός έδρας “τρίποντο” στη League Phase του Champions League.

Κοστίνια και Ροντινέι επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ και δικαιώθηκε

Με τον Ποντένσε να μην βρίσκεται στα καλύτερά του, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να “στηρίξει” τον Ολυμπιακό στα εξτρέμ, βάζοντας τον Ροντινέι μπροστά -απέναντι από τον Ζέλσον Μαρτίνς- και στο δεξί άκρο της άμυνας τον Κοστίνια.

Μια κίνηση που δικαίωσε απόλυτα τον Βάσκο τεχνικό. Ο Βραζιλιάνος μπακ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη νίκη του Ολυμπιακού, έχοντας την ασίστ και στα δυο γκολ της ομάδας. Ο Ροντινέι έτρεψε, πίεσε και έβγαλε αγωνιστικό φιλότιμο και αγωνίστηκε μέχρι τέλους.

Απ’ την άλλη, ο Κοστίνια χρίστηκε σκόρερ στο 2′ με όμορφη κεφαλιά, ενώ έδωσε πολλές “μάχες” στην άμυνα, έχοντας και κρίσιμες παρεμβάσεις, όταν οι “ασπιρίνες” πίεζαν για να μειώσουν στο σκορ.

Ο Τζολάκης κατέβασε… ρολά

Κορυφαίος του αγώνα -παίρνοντας το βραβείο του MVP- ήταν ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο Έλληνας διεθνής πορτιέρε ήταν ανίκητος, κάνοντας μεγάλες επεμβάσεις τόσο σε σουτ των παικτών της Λεβερκούζεν, όσο και σε τετ-α-τετ που έγιναν. Σύμφωνα με το live τη UEFA, o τερματοφύλακας του Ολυμπιακού είχε έξι επεμβάσεις, σε ματς που η Μπάγερ προσπάθησε να σκοράρει 18 φορές.

Ο Τζολάκης ήταν “κέρβερος” κάτω από την ερυθρόλευκη εστία και δεν ήταν λίγες οι φορές που πανηγύρισε έξαλλα τις επεμβάσεις του!

Έσε και Ρέτσος οι σταθερές αξίες

Μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τα “ερυθρόλευκα” πραγματοποίησε ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος εκτός από τα κλασικά του τρεξίματα, είχε πάρα πολλές και κομβικές επεμβάσεις! Ο Αργεντινός αμυντικός μέσος κάλυψε κάθε μέρος του αγωνιστικού χώρου, βάζοντας πολλά εμπόδια στους φιλοξενούμενους.

Πολύ καλοί ήταν επίσης οι Πιρόλα και Ρέτσος, οι οποίοι ανταπεξήλθαν παρότι δέχθηκαν μεγάλη πίεση σε πολλά σημεία του παιχνιδιού!

Μάλιστα, ο Έλληνας αμυντικός δέχθηκε ένα πάτημα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έδειξε να μην επηρεάζεται, βγάζοντας για μια ακόμα φορά ένα ηγετικό πρόσωπο στην ερυθρόλευκη άμυνα.