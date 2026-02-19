Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν ανάλυση: Το ακυρωμένο γκολ του Ελ Κααμπί και το τρίλεπτο που «πλήγωσε» τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-0 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο πρώτο παιχνίδι των δυο ομάδων για τα πλέι οφ του Champions League και έκανε πολύ δύσκολη την αποστολή του στη ρεβάνς της Γερμανίας.

Σε ένα ανοιχτό παιχνίδι στο “Καραϊσκάκης”, ο Ολυμπιακός είδε τις… λεπτομέρειες να είναι εναντίον του και τη Μπάγερ Λεβερκούζεν να φεύγει με ένα “καθαρό” διπλό από την έδρα του, που τη φέρνει μία “ανάσα” από την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός επέτρεψε στη γερμανική ομάδα να βρει αρκετές αντεπιθέσεις και ευκαιρίες για γκολ, αλλά ο ίδιος ήταν αυτός που σκόραρε πρώτος και αν το VAR δεν ακύρωνε το τέρμα του Ελ Κααμπί, θα μπορούσε να έχει αλλάξει την εικόνα του αγώνα.

Πρόβλημα οι αντεπιθέσεις για τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ

Για ένα ακόμη ευρωπαϊκό παιχνίδι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε το σύνθημα για “πίεση” ψηλά στην ομάδα του και οι ποδοσφαιριστές του ακολούθησαν… κατά γράμμα τις εντολές του, αλλά το αποτέλεσμα δεν τους δικαίωσε αυτή τη φορά.

Από το πρώτο ημίχρονο του αγώνα, οι Μπάγερ Λεβερκούζεν βρήκε σημαντικές ευκαιρίες για γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό στις αντεπιθέσεις, αλλά ο Τζολάκης και η αστοχία των παικτών της, διατήρησαν το μηδέν στο ματς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο δεύτερο μέρος όμως, με τον Μπιανκό να έχει περάσει στη θέση του τραυματία Πιρόλα, ο Σικ κατάφερε να ξεφύγει στην πλάτη του Γάλλου αμυντικού και να σκοράρει για τη γερμανική ομάδα, “παγώνοντας” τους Πειραιώτες.

Ο ίδιος παίκτης σκόραρε και με κεφαλιά μετά από κόρνερ μετά από τρία λεπτά, με το μπλακ άουτ του Ολυμπιακού να οδηγεί και στην ήττα με 2-0 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Το VAR στο γκολ του Ελ Κααμπί και η ρεβάνς στη Γερμανία

Ο Ολυμπιακός στάθηκε όμως και άτυχος στο πρώτο παιχνίδι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στα πλέι οφ του Champions League, αφού έχασε με τη σειρά του σημαντικές ευκαιρίες για ένα γκολ και είδε το VAR να ακυρώνει οριακά ένα τέρμα του Ελ Κααμπί στο 0-0.

Ο Μαροκινός επιθετικός σκόραρε για ένα ακόμη ευρωπαϊκό ματς του Ολυμπιακού, αλλά η μπάλα βρήκε ελάχιστα στην πλάτη του Ταρέμι και το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ στον Ιρανό στράικερ.

Οι λεπτομέρειες δεν ήταν υπέρ των Πειραιωτών λοιπόν στο συγκεκριμένο ματς, αλλά η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έδειξε ότι μπορεί να… ματσάρει την ποιότητα της γερμανικής ομάδας και να “παλέψει” για το… θαύμα στη ρεβάνς της Γερμανίας. Ο Ολυμπιακός ξέρει άλλωστε ότι όλα μπορούν να συμβούν σε ένα αγώνα και από την πορεία του μέχρι την κατάκτηση του Conference League.

Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι προγραμματισμένο για την επόμενη Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:00.