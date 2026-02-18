Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν: Να κάνει βήμα πρόκρισης για τους «16» του Champions League

Ο Ολυμπιακός συγκρούεται απόψε το βράδυ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (18.02.2026, 22:00, Newsit.gr, MEGA, COSMOTE SPORT 2HD) για τα playoffs του Champions League με στόχο την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει δύναμη από την έδρα του και να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Champions League (η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 24 Φεβρουαρίου στην έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν). Σε περίπτωση πρόκρισης, οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν στους «16» την Άρσεναλ ή την Μπάγερν Μονάχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ολυμπιακός και Μπάγερ Λεβερκούζεν κοντράρονται για δεύτερη φορά στη διοργάνωση, τη φετινή σεζόν. Στο ματς που έγινε στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη League Phase του Champions League, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε επικρατήσει με 2-0.

Η αποψινή θα είναι η 4η φορά που οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες. Πέρα από το φετινό παιχνίδι στη League Phase, είχαν βρεθεί ξανά αντιμέτωπες τη σεζόν 2002-03, για τους ομίλους του Champions League. Τότε οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πάρει μία εμφατική νίκη με 6-2 στη Ριζούπολη και είχαν ηττηθεί με 2-0 στο Λεβερκούζεν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός τερμάτισε 18ος στη League Phase με ρεκόρ 3-2-3 και 10-14 γκολ. Για να πάρει την πρόκριση στα playoffs, χρειάστηκε να κάνει σερί τριών νικών στη διοργάνωση . Έτσι, οι Πειραιώτες βρίσκονται και πάλι σε νοκ άουτ φάση του θεσμού για πρώτη φορά από τη σεζόν 2013-14.

Στις εγχώριες διοργανώσεις, όμως, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται σε περίεργο «φεγγάρι», έχοντας αποκλειστεί στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και «γκελάρει» στα τρία από τα τέσσερα τελευταία της ματς στη Super League.

Μάλιστα, η ισοπαλία στην έδρα του Λεβαδειακού, προκάλεσε και την αντίδραση του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας να πηγαίνει στου Ρέντη και να μιλάει με τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών, δίνοντας τους… ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά «χτυπώντας τους και καμπανάκι».

Η Λεβερκούζεν, από την άλλη, τερμάτισε 16η στη League Phase με ρεκόρ 3-3-2 και 13-14 γκολ. Μάλιστα, το ματς που έχασε από τον Ολυμπιακό με 2-0 ήταν και η τελευταία της ήττα. Έκτοτε τρέχει ένα σερί 5 νικών και 1ας ισοπαλίας σε όλες τις διοργανώσεις.

Η αναμέτρηση στο «Καραϊσκάκης» θα έχει και υψηλόβαθμες παρουσίες. Στις εξέδρες του φαληρικού γηπέδου αναμένεται να βρεθεί ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα μας.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Ολυμπιακός: Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγα – Μουζακίτης, Έσε – Ροντινέι, Ταρέμι, Ποντένσε – Ελ Κααμπί.

Μπάγερ Λεβερκούζεν: Μπλάσβιχ – Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα – Βάθκεθ, Παλάσιος, Γκαρθία, Γκριμάλδο – Μαζά, Πόκου – Σικ.

Διαιτητής: Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία)

Βοηθοί: Μπρούνο Ζεσούς και Λουσιάνο Μάια

Τέταρτος: Ζοάο Γκονσάλβες

VAR: Τιάγκο Μαρτίνς και Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο