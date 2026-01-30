Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν: Οι ημερομηνίες των δύο αγώνων για τα πλέι οφ του Champions League

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρόκρισή του από τη League Phase του Champions League και στα πλέι οφ “έπεσε” πάνω ξανά στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, με την UEFA να ανακοινώνει της ημερομηνίες των δύο ομάδων.

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 2-0 στο παιχνίδι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη League Phase του Champions League, οι δύο ομάδες θα “μονομαχήσουν” ξανά και αυτή τη φορά σε διπλούς νοκ άουτ αγώνες.

Η UEFA έκανε λοιπόν γνωστό το πρόγραμμα των δύο αναμετρήσεων, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται αρχικά τους Γερμανούς την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 22:00 και τη ρεβάνς να γίνεται στην έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στις 22:00.

Ο Ολυμπιακός θα ψάξει την πρόκρισή του στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.