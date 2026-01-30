Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν στα playoffs του Champions League

Λίγο καιρό μετά τη μάχη τους στη League Phase του Champions League, Ολυμπιακός και Μπάγερ Λεβερκούζεν θα τεθούν και πάλι αντιμέτωποι, αυτή τη φορά για τα playoffs της διοργάνωσης. Στο ματς που έγινε στο “Γ. Καραϊσκάκης”, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε επικρατήσει με 2-0.

Ο Ολυμπιακός θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο παιχνίδι και φιλοξενούμενος, στο Λεβερκούζεν, στη μεγάλη ρεβάνς για τα playoffs του Champions League.

Οι οκτώ ομάδες που θα επικρατήσουν στα playoffs της νοκ άουτ φάσης θα βρεθούν στη φάση των “16”, η κλήρωση της οποίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026. Σε περίπτωση πρόκρισης, οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν στους “16” την Άρσεναλ ή την Μπάγερν Μονάχου.

Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους “16” είναι:

Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα,, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι.

Οι ημερομηνίες της φάσης νοκ άουτ στο Champions League:

Playoffs της φάσης νοκ άουτ: 17/18 & 24/25 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση φάσης των «16», προημιτελικών, ημιτελικών: 27 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16»: 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη).