Ολυμπιακός- Μπάγερ Λεβερκούζεν: Το εντυπωσιακό κορεό από τους φίλους των Πειραιωτών

Τρομερή ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Το κορεό του Ολυμπιακού
Το κορεό των φιλάθλων του Ολυμπιακού/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπάγερ Λεβερκούζεν με στόχο τη νίκη που θα διατηρήσει τις ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League και οι φίλοι της ομάδας ετοίμασαν «ζεστή» ατμόσφαιρα πριν την έναρξη του αγώνα.

«Πάντα στο πλευρό σου» το μήνυμα των φιλάθλων του Ολυμπιακού στην ομάδα του Μενττιλίμπαρ, λίγο πριν ξεκινήσει ο «τελικός» κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν.

 

Οι οπαδοί των ερυθρολεύκων δημιούργησαν και ένα εντυπωσιακό κορεό, που μαγνήτισε τα βλέμματα στο «Γ. Καραϊσκάκης». Το γήπεδο είναι κατάμεστο και η ατμόσφαιρα πολύ δύσκολη για κάθε αντίπαλο.

