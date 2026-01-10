Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου ανάλυση: Ο Γουόρντ άναψε την σπίθα και ο Βεζένκοφ με τον Μιλουτίνοφ διέλυσαν τους Βαυαρούς

Ο Ολυμπιακός πήρε σημαντική νίκη στη Euroleague με 95-80 κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου και έφτασε τις 12 στη διοργάνωση, με τον Βεζένκοφ να πετυχαίνει 25 πόντους και να βγαίνει MVP της 21ης αγωνιστικής.

Η Μπάγερν υπνώτισε τον Ολυμπιακό για ένα ημίχρονο, όμως στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Γιώργου Μπάρτζώκα σοβαρεύτηκε και «καθάρισε» την αναμέτρηση με ωραίο μπάσκετ και πολύ καλές άμυνες.

Πέρα από την απίθανη εμφάνιση του Σάσα Βεζένκοφ αξίζει να σταθεί κανείς σε όσα έκανε ο Τάισον Γουόρντ στα δέκα λεπτά που έπαιξε, αλλά και στην σταθερά που ονομάζεται Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος ψηλός τελείωσε το παιχνίδι με 14 πόντους και 8 ριμπάουντ συνεχίζοντας να αποδεικνύει ότι αυτήν την στιγμή είναι ο κορυφαίος ψηλός της Euroleague.

Η «μαγεία» του Βεζένκοφ στο παρκέ

Ο Βούλγαρος πάουερ φόργουορντ του Ολυμπιακού ξεκίνησε άστοχος (0/2) την αναμέτρηση, και έμοιαζε να είναι έξω από τα νερά του. Ξαφνικά, όμως, σαν να άλλαξε τσιπάκι και άρχισε να ευστοχεί από παντού.

Κράτησε τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο, που δεν ήταν καλός, και στο δεύτερο μέρος, στο οποίο «ξύπνησαν» και οι υπόλοιποι, έδωσε τη χαριστική βολή στην Μπάγερν Μονάχου, για να τελειώσει το παιχνίδι με 25 πόντους, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 35 πόντους στην αξιολόγηση. Είχε 8/10 δίποντα και 2/2 τρίποντα.

Ο Γουόρντ ξύπνησε το ΣΕΦ και τους συμπαίκτες του

Ο Τάισον Γουόρντ επέστρεψε από απουσία 44 ημερών και ήταν να σαν να μην έλειπε ποτέ. Αγωνίστηκε σε όλη τη δεύτερη περίοδο και αφύπνισε άπαντες. Έβαλε 10 πόντους, έβγαλε πολλές άμυνες, κάρφωσε μπάλες στην επίθεση. Ό,τι δηλαδή χρειάζεται να κάνει κανείς για να τονώσει το ηθικό των συμπαικτών του σε ένα παιχνίδι, που μέχρι εκείνη την στιγμή έμοιαζαν κάπως νωχελικοί.

Ο Αμερικανός δεν ξεχνούσε μετά από κάθε καλάθι του να «παίξει» με το κοινό για να το βάλει και αυτό στην εξίσωση. Ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 πόντους, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα, με τα τελευταία να αποδεικνύουν πόσο σημαντικός ήταν στο παρκέ όσο αγωνίστηκε.

Ο Σέρβος ψηλός καταλυτικός για ακόμα ένα βράδυ

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν απόλυτα εύστοχος σε σουτ δύο πόντων (4/4) και σχεδόν απόλυτος και στις βολές (6/7). Μάζεψε 8 ριμπάουντ σε ένα παιχνίδι, που μέχρι και το τρίτο δεκάλεπτο είχε 0. Στο τρίτο δεκάλεπτο ανανέωσε πολλές επιθέσεις του Ολυμπιακού και με το πάθος και την ευστοχία του συντηρούσε καλές διαφορές υπέρ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Κώστας Παπανικολάου έκανε πολύ καλή εμφάνιση στο ΣΕΦ έχοντας 10 πόντους και 4 ασίστ για τον Ολυμπιακό, με μία εξ΄αυτών να είναι υπέροχη για τον Ντόντα Χολ.