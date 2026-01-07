Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου: Κοντά στο sold out το ΣΕΦ

Απομένουν μόλις 900 εισιτήρια
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Κατάμεστο αναμένεται να είναι το ΣΕΦ το βράδυ της Παρασκευής (9/1/2025, 21:15, Novasports Prime) για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά σε ακόμα ένα sold out στο ΣΕΦ, καθώς η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ενημέρωσε πως έχουν μείνει μόλις 900 εισιτήρια προς πώληση για το παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου.

Με τον κόσμο στο πλευρό της, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
609
250
123
120
116
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo