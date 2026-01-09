Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου: Με Μιλουτίνοφ για την επιστροφή στις νίκες οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει απόψε (09/01/25, 21:15, Live από το Newsit.gr) την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ για την 21η αγωνιστική της Euroleague, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση.

Η απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ στο προηγούμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού, συνδυάστηκε με ήττα από τη Φενέρμπαχτσε και ο Ολυμπιακός ελπίζει ότι με τη συνδρομή του θα επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, αντιμετωπίζοντας στην έδρα του την Μπάγερν Μονάχου.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε καλή κατάσταση, μετά και το διπλό στο “αιώνιο” ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αλλά χρειάζονται νίκες στη Euroleague για να πλησιάσουν τις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Τον τελευταίο καιρό εμφανίζονται όμως ενισχυμένοι από την παρουσία του Μόντε Μόρις και περιμένουν τον Ταρίκ Τζόουνς να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για να εμφανιστούν με πλήρες ρόστερ στη συνέχεια της σεζόν. Για το αποψινό ματς πάντως, είναι αμφίβολος ο Φραν Νιλικίνα, ενώ οι Τάισον Γουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ έχουν επιστρέψει στις προπονήσεις και είναι στο… χέρι του προπονητής του να τους χρησιμοποιήσει.

Κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου δε, ο Ολυμπιακός θα ψάξει τη 12η νίκη του σε 20 αγώνες (έχει αναβληθεί το ματς με τη Φενέρμπαχτσε) στη Euroleague, με τους “Βαυαρούς” να εμφανίζονται βελτιωμένοι με τον Πέσιτς στον πάγκο τους, αλλά είναι στο 7-13 στην κατάταξη.