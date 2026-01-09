Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου: Με Τζόουνς, Μιλουτίνοφ και Γουόρντ η δωδεκάδα των «ερυθρολεύκων»

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα είναι για πρώτη φορά σε δωδεκάδα του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής της Euroleague με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ (09/01/26, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) και μένει να φανεί αν θα κάνει το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ επέστρεψε στην αποστολή του Ολυμπιακού, όπως και ο Τάισον Γουόρντ για το σημαντικό παιχνίδι με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου.

Οι Φρανκ Νιλικίνα και Σακίλ ΜακΚίσικ δεν θα βοηθήσουν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Εκτός δωδεκάδας έμεινε και ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Μόρις, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ.