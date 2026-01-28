Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα: Με Κλάιμπερν οι Καταλανοί στο ΣΕΦ

Ενισχυμένη θα παραταχθεί η Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακό αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα το βράδυ της Πέμπτης (29/1/2026, 21:15) και θέλει να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί του στην Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά τους, οι Καταλανοί θα επιχειρήσουν να διπλασιάσουν τις φετινές νίκες τους κόντρα στους Πειραιώτες και στην προσπάθεια αυτή θα έχουν και τον Γουίλ Κλάιμπερν.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, που ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, απουσίασε από 14 παιχνίδια των «μπλαουγκράνα».

«Η επιστροφή του Κλάιμπερν στο παιχνίδι πρέπει να είναι προοδευτική, και όταν οι παίκτες μεγαλώνουν (ο Κλάιμπερν είναι 35 ετών), τους παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο για να αναρρώσουν και να επιστρέψουν στο προηγούμενο επίπεδο φυσικής τους κατάστασης. Χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο», δήλωσε ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Τσάβι Πασκουάλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι φανταστικά νέα. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε παίξει 14 παιχνίδια χωρίς αυτόν, κερδίζοντας 10 από αυτά. Ήταν ένα πολύ μακρύ ταξίδι γιατί, δεδομένου του τρέχοντος προγράμματος, ένας τραυματισμός σημαίνει ότι θα χάσουμε έναν τεράστιο αριθμό αγώνων. Έχουμε έναν επιπλέον παίκτη και πλέον ροτέισον 13 παικτών. Είναι μικρό μεν, αλλά όταν είναι όλοι διαθέσιμοι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα», πρόσθεσε.

Ο Κλάιμπερν έχει φέτος μέσο όρο 14,4 πόντους και 4,2 ριμπάουντ σε 24 λεπτά συμμετοχής.