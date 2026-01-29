Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα: Με Κόρι Τζόσεφ η 12άδα των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (29/01/2026, 21:15, Live από το Newsit.gr) την Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει στη 12άδα του και τον Κόρι Τζόσεφ.

Το νέο μετεγγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού είναι πιθανό έτσι να κάνει ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα κόντρα στην Μπαρτσελόνα, καθώς είναι εκτός και οι Νιλικίνα και Μόρις για την ομάδα του Μπαρτζώκα. Τραυματίας είναι και ο Κώστας Παπανικολάου για τους Πειραιώτες, ενώ στη 12αδα επιστρέφει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που ξεπέρασε το δικό του πρόβλημα.