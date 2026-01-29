Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα: Την πέμπτη σερί νίκη στη Euroleague ψάχνουν οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague (29/01/26, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) και θέλει να επεκτείνει το νικηφόρο σερί του στη διοργάνωση και να εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους Παπανικολάου, Μόρις και Νιλικίνα. Ο Τζόζεφ θα είναι στη 12άδα του Ολυμπιακού και είναι πιθανό να κάνει το ντεμπούτο του απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρεκόρ 15-8, ενώ η ομάδα του Πασκουάλ 16-8, με τους γηπεδούχους να έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο στη διοργάνωση. Η έκβαση του αγώνα θα παίξει σημαντικό ρόλο για την κατάληψη μίας θέσης στην πρώτη τετράδα, που εξασφαλίζει το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ.

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου η Μπαρτσελόνα είχε κερδίσει εύκολα με σκορ 98-85 τον Ολυμπιακό και αν η ομάδα του Μπαρτζώκα θέλει να έχει προβάδισμα σε ισοβαθμία με τους «μπλαουγκράνα» θα πρέπει να κερδίσει με 14 πόντους διαφορά και πάνω.

Για την Μπαρτσελόνα επιστρέφει στη δράση ο Κλάιμπερν μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας και σίγουρα θα αποτελέσει βασικό στόχο στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του Πσκουάλ.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, έγινε γνωστό ότι θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία.