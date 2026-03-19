Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Νίκη στο ρελαντί και «αγκαλιά» με τη δεύτερη θέση στη Euroleague οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός “ίδρωσε” για να φθάσει στη νίκη με 90-80 κόντρα στην Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague στο ΣΕΦ, αλλά έστω κι έτσι έκανε το 2/2 μέσα σε λίγες ημέρες και “εδραιώθηκε” στην πρώτη δυάδα της κατάταξης.

Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε πιο… χαλαρός κόντρα στην Μπασκόνια και ανάγκασε τον Γιώργο Μπαρτζώκα σε αρκετές φωνές κόντρα στους παίκτες του, αλλά με τους Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι εντυπωσιακοί και τους Ντόρσεϊ και Τζόουνς να δίνουν βοήθειες, κατάφερε να “λυγίσει” τους Βάσκους στη Euroleague.

Ο Ολυμπιακός πήρε έτσι την 22η νίκη του στη σεζόν και “άγγιξε” τη Φενέρμπαχτσε στην κορυφή της κατάταξης, έχοντας εδραιωθεί πλέον στη δεύτερη θέση, μετά και την ήττα της Βαλένθια από την Μπαρτσελόνα.

Το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός μπήκε νωθρά στο παιχνίδι και η Μπασκόνια το εκμεταλλεύτηκε για να πάρει το προβάδισμα στο ξεκίνημα του αγώνα και να κάνει… έξαλλο τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Στο 10-4 των Βάσκων, ο προπονητής των Πειραιωτών πήρε αμέσως τάιμ άουτ και η ομάδα του αντέδρασε στη συνέχεια, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι ασταμάτητος και να φθάνει τους 10 πόντους. Η Μπασκόνια παρέμεινε όμως μπροστά στο σκορ, το οποίο και διαμορφώθηκε στο υπέρ της 24-19 στο 10′.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός βελτίωσε την εικόνα του στην άμυνα και κράτησε την Μπασκόνια στους 16 πόντους, αλλά στην επίθεση, μόνο ο Σάσα Βεζένκοφ άρχισε να δίνει βοήθειες στον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Οι δύο παίκτες των Πειραιωτών πέτυχαν σχεδόν διπλάσιους πόντους από όλους του συμπαίκτες τους μαζί στο ημίχρονο (27 έναντι 14), αλλά ήταν αρκετοί για να δώσουν το προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 41-40 στο 20′.

Μετά το ημίχρονο, ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε με καλύτερο ρυθμό στην επίθεση και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έγινε τρίτος επιθετικός “πόλος” για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Η Μπασκόνια συνέχισε να του δημιουργεί προβλήματα, κυρίως με τον Ομορούγι, αλλά οι Πειραιώτες κατάφεραν να αυξήσουν το προβάδισμά τους, μέσω ενός ξεσπάσματος στο φινάλε, που οδήγησε στο 69-62 του 30′.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Μπασκόνια κατάφερε να παραμείνει στο ματς και μείωσε τη διαφορά ακόμη και στους 3 πόντους, αλλά ο Ολυμπιακός βρήκε επιθετικές λύσεις από τους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Εβάν Φουρνιέ, για να “κλείσει” το ματς χωρίς να “απειληθεί” ουσιαστικά από τους Βάσκους. Το τελικό 90-80 δείχνει και την ευκολία με την οποία έφθασε ο Ολυμπιακό στη νίκη, στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 41-40, 69-62, 90-80

Τα στατιστικά των παικτών

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 λάθη), Γουορντ 3 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μόρις, Βεζένκοβ 20 (9/11 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 15 (3/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πίτερς 3 (1), Μιλουτίνοβ 17 (7/10 δίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζόσεφ 4, ΜακΚίσικ 2, Τζόουνς 15 (6/6 δίποντα, 3/5 βολές, 2 ριμπάουντ), Φουρνιέ 6 (2/4 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ)

Μπασκόνια (Γκαλμπιάτι): Ντιακίτε 11 (4/7 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Σίμονς 10 (1/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές), Νάουελ, Βιγιάρ 4, Ομορούγι 18 (4/6 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 4/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα, 4 λάθη), Λουγουαγού-Καμπαρό 14 (4/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φόρεστ 11 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σπανιόλο 2, Ρατζέβιτσους 2, Φρις 9 (3/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα)