Ολυμπιακός – Μπασκόνια: Η ώρα και το κανάλι στο οποίο θα μεταδοθεί το παιχνίδι της Euroleague

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague με στόχο να κάνει το 2/2 αυτήν την εβδομάδα μετά τη μεγάλη νίκη με 104-87 επί της Φενερμπαχτσέ

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και θα διεξαχθεί σήμερα (19/03/26) στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, ενώ θα υπάρχει και live από το Newsit.gr.

Οι Πειραιώτες είναι στην 2η θέση της βαθμολογίας της Euroleague με ρεκόρ 21-11 και θέλουν να εκμεταλλευτούν πιθανό στραβοπάτημα της Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Ζαλγκίρις που θα τους εδραιώσει κάτω μόνο από τη Φενερμπαχτσέ. Η «Βασίλισσα» έχει ρεκόρ 20-11, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο από τους ερυθρόλευκους.