Ολυμπιακός – Μπασκόνια: Χωρίς Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ οι Πειραιώτες στη Euroleague

Με αλλαγές η 12άδα του Ολυμπιακού, σε σχέση με τον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε
Οι παίκτες του Ολυμπιακού σε αγώνα της Euroleague (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα  (19/03/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) την Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague, με τους Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ να μένουν εκτός 12άδας για τους Πειραιώτες.

Με τον Ολυμπιακός να προέρχεται από το εξ αναβολής παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε στη Euroleague, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Ντόντα Χολ, καθώς επιστρέφει ο Ταϊρίκ Τζόουνς, που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής κόντρα στην τουρκική ομάδα. Από την άλλη πλευρά, ο Φρανκ Νιλικίνα είχε κάποιες ενοχλήσεις στους προσαγωγούς και θα προφυλαχθεί από τους “ερυθρόλευκους”.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Μόρις, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Ουόρντ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.

