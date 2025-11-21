Αθλητικά

Ολυμπιακός: Μπότης αντί Πασχαλάκη στην ευρωπαϊκή λίστα

Οι Πειραιώτες κατέθεσαν αίτημα στην UEFA για αλλαγή τερματοφύλακα στην ευρωπαϊκή λίστα τους
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός κινήθηκε άμεσα για την αντικατάσταση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη στην ευρωπαϊκή λίστα του, μετά τον τραυματισμό του διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα.

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα μείνει στα “πιτς” για τουλάχιστον ένα μήνα λόγω τραυματισμού, με τον Ολυμπιακό να μην τον υπολογίζει τα επόμενα παιχνίδια στο Champions League.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια και κινήθηκαν άμεσα για να έχουν μία λύση πίσω από τον Κωνσταντή Τζολάκη. Αυτός θα είναι ο νεαρός Νικόλαος Μπότης.

Οι Πειραιώτες εκμεταλλεύτηκαν τον νέο κανονισμό της UEFA που τους επιτρέπει να προχωρήσουν σε αλλαγή, δηλώνοντας τον Μπότη αντί του Πασχαλάκη στην ευρωπαϊκή λίστα.

Αυτή η άμεση αντικατάσταση αφορά τη λίστα Α’ ενώ διαθέσιμοι μέσω της λίστας Β’ είναι οι Έξαρχος και Κουρακλής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
102
92
78
67
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo