Ολυμπιακός: Μπότης αντί Πασχαλάκη στην ευρωπαϊκή λίστα

Ο Ολυμπιακός κινήθηκε άμεσα για την αντικατάσταση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη στην ευρωπαϊκή λίστα του, μετά τον τραυματισμό του διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα.

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα μείνει στα “πιτς” για τουλάχιστον ένα μήνα λόγω τραυματισμού, με τον Ολυμπιακό να μην τον υπολογίζει τα επόμενα παιχνίδια στο Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πρωταθλητές Ελλάδας δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια και κινήθηκαν άμεσα για να έχουν μία λύση πίσω από τον Κωνσταντή Τζολάκη. Αυτός θα είναι ο νεαρός Νικόλαος Μπότης.

Οι Πειραιώτες εκμεταλλεύτηκαν τον νέο κανονισμό της UEFA που τους επιτρέπει να προχωρήσουν σε αλλαγή, δηλώνοντας τον Μπότη αντί του Πασχαλάκη στην ευρωπαϊκή λίστα.

Αυτή η άμεση αντικατάσταση αφορά τη λίστα Α’ ενώ διαθέσιμοι μέσω της λίστας Β’ είναι οι Έξαρχος και Κουρακλής.