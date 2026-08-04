Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν 0-0: Οι τερματοφύλακες άντεξαν και η πρόκριση για τα πλέι οφ του Champions League θα κριθεί στην Ολλανδία

Ολυμπιακός και Ναϊμέγκεν έπαιξαν επιθετικά στο “Καραϊσκάκης”, είχαν ευκαιρίες να φτάσουν στο γκολ αλλά Πόποβιτς και Κρέτας κράτησαν το 0-0 στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τον 3ο προκριματικό του Champions League. Στους Πειραιώτες το πρώτο ημίχρονο – “Πάτησας” λίγο καλύτερα οι Ολλανδοί στην επανάληψη. Στην έδρα τους θα κριθεί η πρόκριση. Δείτε το live του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να βάλει βάσεις πρόκρισης στο πρώτο ημίχρονο, είδε τον κρέτας να σταματάει τις προσπάθειες των παικτών του, για να έρθει ο Κρέτας και να κάνει και αυτός μεγάλες επεμβάσεις σε δυο σουτ του Μοντέιρο της Ναϊμέγκεν, με το 0-0 να μένει μέχρι τέλους.

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Όποια ομάδα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Μπόντο Γκλιμτ, για μια θέση στη League Phase του Champions League. Θυμίζουμε πως ακόμη και αν αποκλειστεί από τη Ναϊμέγκεν, ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του στη League Phase του Europa League.

Η αναμέτρηση

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ματς με διάθεση να κυκλοφορήσει την μπάλα, αλλά και να ψάξει τον Ελ Κααμπί με βαθιές μπαλιές, προκειμένου να κερδίσει μέτρα η ομάδα και μεγαλύτερο αριθμό παικτών σε κάποια επιθετική προσπάθεια. Η Ναϊμέγκεν αμύνθηκε σωστά και έψαξε τις αντεπιθέσεις και τις κάθετες μπαλιές.

Μετά το πέρας των πρώτων δέκα αναγνωριστικών λεπτών, ο Ολυμπιακός πλησίασε στο γκολ, στο 13′. Ο Μουζακίτης εκτέλεσε το κόρνερ, ο Κάρμο έκανε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Κρετάς έκανε την επέμβαση. Στη συνέχεια, ο νεαρός μέσος σέντραρε ξανά, αλλά η κεφαλιά του Ρέτσου δεν βρήκε στόχο.

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Ο Ολυμπιακός έδειξε να “πατάει” λίγο καλύτερα. Ο τρόπος που επιτέθηκε, όμως, δεν έφερε άμεσα νέες φάσεις στα αντίπαλα καρέ, με τον Ελ Κααμπί να αναλώνεται σε πολλές “μάχες” με τα αντίπαλα σέντερ μπακ. Ο Ροντινέι προσπάθησε να βοηθήσει στην ανάπτυξη των Πειραιωτών, αλλά το ίδιο δεν έγινε από τα αριστερά, με τον Ρόκα. Την ίδια στιγμή, οι Ολλανδοί προσπάθησαν να ασκήσουν πίεση πιο ψηλά στον χώρο του κέντρου κι έτσι να “σπρώξουν” τους ερυθρόλευκους μακριά από την εστία τους. Σερί, Μπίσοφ και Σάντλερ ήταν οι πιο κινητικοί παίκτες των φιλοξενούμενων.

Η Ναϊμέγκεν είχε κάποια λεπτά καλής κυκλοφορίας της μπάλας, αλλά δεν έφτασε στη μεγάλη φάση (μόνο ένα σουτ του Σέρι). Ο Ολυμπιακός ανέβασε “στροφές” επιθετικά και είδε τον Κρέτας να σταματάει τα σουτ των Ροντινέι (36′) και Ελ Κααμπί (38′)

Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή του την υπεροχή. Η Ναϊμέγκεν μπλόκαρε τον Ελ Κααμπί -αρκετές φορές με φάουλ που δεν δόθηκαν- και στο 45′ άγγιξε το γκολ. Ο Λίνσεν πλάσαρε με το δεξί εκτός περιοχής στέλνοντας την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι, αλλά ο Πόποβιτς εκτινάχθηκε και έδιωξε σε κόρνερ.

Με την έναρξη της επανάληψης, ο Μεντιλίμπαρ πέρασε στο ματς τον Ζέλσον Μάρτινε, στη θέση του Ρόκα, που δεν προσέφερε τα αναμενόμενα. Ο Πορτογάλος έδωσε άμεσα επιθετική πνοή στους ερυθρόλευκους, με τη Ναϊμέγκεν όμως να παίζει και αυτή επιθετικά. Μάλιστα, στο 53′ ο Μοντέιρο ανάγκασε τον Πόποβιτς να κάνει μεγάλη επέμβαση με το ένα χέρι, σε σουτ εκτός μεγάλης περιοχής.







Ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε άλλες τρεις αλλαγές (Ζότα, Μαφέο και Πιρόλα στο ματς, στις θέσεις των Τσικίνιο, Κάρμο και Σάλιακας). Παρόλα αυτά, η ομάδα του Σρόιτερ είχε βρει ρυθμό και δημιούργησε φάσεις και από τις δυο πτέρυγες. Πιρόλα και Μαφέο έβαλαν στο 61′ σωτήριες κόντρες, στα σουτ των φιλοξενούμενων, μέσα από την ερυθρόλευκη μεγάλη περιοχή.

Το ματς απέκτησε μια… άγρια ομορφιά, με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να γίνει πιο επιθετικός -και τον Ζότα να τον βοηθάει σε αυτό- αλλά να έχει πρόβλημα στα μετόπισθεν, από τους Ολλανδούς, με τον Ρέτσο να γίνεται αναγκαστική αλλαγή στο 63′. Ο προπονητής τους προχώρησε άμεσα σε τέσσερις αλλαγές, ενισχύοντας την ομάδας του (στο ματς πέρασε και ο Τάντιτς).

Οι δυο ομάδες έψαξαν μέχρι τέλους το γκολ της νίκης, αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν στη φάση που θα το έφερνε. Η… αναστάτωση που προκάλεσαν στην αντίπαλη εστία δεν έφερε το τέρμα που θα τους έδινε προβάδισμα πρόκρισης, ενόψει της ρεβάνς στην Ολλανδία.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς – Σάλιακας (57’ Μαφέο), Ρέτσος (64’ Σμαΐλοβιτς), Κάρμο (57’ Πιρόλα), Μπρούνο – Γκαρθία, Μουζακίτης – Ροντινέι, Τσικίνιο (57’ Ζότα Σίλβα), Ρόκα (46’ Μάρτινς) – Ελ Κααμπι.

Ναϊμέγκεν (Ντικ Σρόιντερ): Κρέταζ – Στορμ (70’ Περέιρα), Σάντλερ (74’ Χάνσεν), Φόνβιλ – Ουαΐσα (70’ Εμρέ Μορ), Μοντέιρο (90′ Βίλεμσον), Νέγιασμιτς, Λέμπρετον – Μπίσοφ, Σερί – Λίνσεν (74’ Τάντιτς).