Αθλητικά

Ολυμπιακός – Nάπολι: Με παρουσία κόσμου η τελευταία προπόνηση των ερυθρόλευκων πριν το φιλικό

Θερμή υποδοχή για τους νταμπλούχους Ελλάδας
Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού
Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού / ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Με την παρουσία φίλων της ομάδας και σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η απογευματινή προπόνηση του Ολυμπιακού στο «Lancellotta» της Ιταλίας, μία ημέρα πριν το φιλικό με τη Νάπολι (14/08, 19:00), το οποίο θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας των «ερυθρόλευκων» για τη νέα σεζόν.

Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού έφτασαν νωρίς το πρωί στην Ισέρνια, όπου και τους επιφυλάχθηκε θερμή υποδοχή. Στην προπόνηση που ακολούθησε στο ανακαινισμένο στάδιο «Lancellotta», αρκετοί φίλοι της ομάδας βρέθηκαν στις εξέδρες για να παρακολουθήσουν από κοντά και να τους εμψυχώσουν ενόψει του φιλικού απέναντι στη Νάπολι, αλλά και της νέας σεζόν.

Μάλιστα, οι διοργανωτές του φιλικού επεφύλαξαν ένα θερμό καλωσόρισμα στον Ολυμπιακό, αναρτώντας μεγάλο πλακάτ προς τιμήν της ομάδας του Πειραιά, θέλοντας να κάνουν τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ να νοιώσουν όσο πιο οικεία γίνεται.

napoli osfp

Το φιλικό με τη Νάπολι, λίγες ημέρες πριν τη σέντρα στο νέο πρωτάθλημα της Super League αναμένεται να αποτελέσει ένα δυνατό τεστ για τον Ολυμπιακό, που θέλει να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος για τις απαιτήσεις της σεζόν.

Αθλητικά
