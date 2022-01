Ο Πάπε Αμπού Σισέ φαίνεται ότι έχει κερδίσει το ενδιαφέρον αγγλικών συλλόγων με τη συμμετοχή του στο Κόπα Άφρικα και αγγλικό δημοσίευμα κάνει λόγο για “πόλεμο” προσφορών από Νιούκαστλ και Άρσεναλ.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευμα της Sun αναφέρει ότι οι “καρακάξες” ισοφάρισαν την πρόταση των Λονδρέζων στα περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του αμυντικού του Ολυμπιακού.

Το ρεπορτάζ αναφέρει μάλιστα, ότι οι Πειραιώτες δεν είναι αρνητικοί στην παραχώρηση του Σισέ, ο οποίος βρέθηκε και στην καλύτερη ενδεκάδα της αγωνιστικής στο τουρνουά, στο οποίο βρέθηκε ως αντικαταστάτης του Κουλιμπαλί της Νάπολι.

Newcastle join Arsenal in £7m Pape Abou Cisse transfer battle after Senegal centre-back impresses at Afcon https://t.co/v2ZlpSTdvi