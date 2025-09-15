Αθλητικά

Ολυμπιακός: Νοκ άουτ Ζέλσον Μαρτίνς και Γιάρεμπτσουκ με Πάφο

Επιστρέφει στη δράση ο Ροντινέι
Ο Ζέλσον Μαρτίνς
Ο Ζέλσον Μαρτίνς / ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Με δύο σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα του στο Champions League κόντρα στην Πάφο στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο το βράδυ της Τετάρτης (17/9, 19:45, COSMOTE SPORT2HD) για την πρώτη αγωνιστική του Champions League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην υπολογίζει στους Ζέλσον Μαρτίνς και Ρόμαν Γιάρεμπτσουκ.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς υπέστη μυϊκό τραυματισμό στο πρώτο τέταρτο του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό και δεν θα προλάβει το παιχνίδι με τους Κύπριους.

Εκτός παραμένει ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είναι αμφίβολος και για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Αντίθετα, ο Ρόντινεϊ φαίνεται να ξεπερνάει τις ενοχλήσεις στο πόδι και όλα δείχνουν πως θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα του Champions League. 

