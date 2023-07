Ο Ολυμπιακός δίνει σε λίγη ώρα (14/07, 12:45) φιλικό αγώνα με τη Νόρτζελαντ στο πλαίσιο της προετοιμασίας του και ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ ανακοίνωσε την ενδεκάδα της ομάδας του.

Ο Μαρτίνεθ ξεκινάει λοιπόν στο ματς, τόσο τον Κώστα Φορτούνη, όσο και τον Ίνμπομ Χουάνγκ, παρότι αμφότεροι δεν ακολούθησαν το κανονικό πρόγραμμα στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού. Το γεγονός φαίνεται ότι είχε να κάνει με την ξεκούραση των παικτών και έτσι σήμερα είναι διαθέσιμοι για το ματς.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ρέαμπτσιουκ, Ροντινέι, Μπα, Ρέτσος, Μπουχαλάκης, Χουάνγκ, Φορτούνης, Μασούρας, Μπιέλ και Ελ Αραμπί.

🔴⚪️ Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Νόρτζελαντ! / Our line-up for today’s friendly match against Nordsjaelland! #Olympiacos #OLYFCN #LineUp #PreSeason2023 pic.twitter.com/VzInbQzH0s