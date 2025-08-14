Ολυμπιακός: Ντεμπούτο για την ερυθρόλευκη φανέλα στο φιλικό με τη Νάπολι

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τα φιλικά προετοιμασίας και την Πέμπτη (14.08.2025, 19:00, COSMOTE Sport 3) αντιμετωπίζει τη Νάπολι στο “Τεοφίλο Πατίνι”, εκεί όπου οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα φορέσουν για πρώτη φορά τη νέα φανέλα της ομάδας για τη σεζόν 2025/26.

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με τη νέα εμφάνιση της σεζόν 2025-26, η οποία -από την πρώτη στιγμή που βγήκε στη δημοσιότητα- έχει κερδίσει τις εντυπώσεις.

Ντεμπούτο σήμερα για την ερυθρόλευκη φανέλα της σεζόν 2025/26! pic.twitter.com/URGN43NNU1 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 14, 2025

Θυμίζουμε πως η σεζόν 2025-26 είναι η πρώτη χρονιά που οι “Πειραιώτες” θα έχουν πέντε αστέρια πάνω από το έμβλημά τους στη φανέλα, καθώς την περσινή σεζόν χρησιμοποίησαν το επετειακό σήμα των 100 χρόνων.