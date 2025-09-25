Ολυμπιακός – Ντιλικινά: Η κίνηση που δείχνει το κώλυμα μεταξύ των Πειραιωτών και της Παρτιζάν

Ο Φρανκ Ντιλικινά αποτελούσε τον πρώτο στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της περιφερειακής του γραμμής, ωστόσο οι Πειραιώτες δεν τα έχουν βρει με την Παρτιζάν, με την υπόθεση να έχει “κολλήσει”.

Ο Φρανκ Ντιλικινά έμοιαζε μία ανάσα από τον Ολυμπιακό, σε σημείο που η ομοσπονδία της Γαλλίας ανακοίνωσε…. τη μεταγραφή του Γάλλου γκαρντ στους πρωταθλητές Ελλάδας.

Η δημοσίευση της γαλλικής ομοσπονδίας:

Η μεταγραφή φαίνεται να έχει “κολλήσει” τις τελευταίες ώρες, καθώς η Παρτιζάν αξιώνει χρήματα για να δώσει τον παίκτη, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τονίζει ότι δεν πρόκειται να έχει έρθει νέος παίκτης μέχρι την πρεμιέρα της Euroleague την άλλη εβδομάδα.

Από την πλευρά της, η ομοσπονδία της Γαλλίας κατέβασε τη δημοσίευση που είχε κάνει με την οποία έστελνε τον Φρανκ Ντιλικινά στον Ολυμπιακό.

Μένει να φανεί ποια θα είναι τελική έκβαση της υπόθεσης. Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει στην αγορά για γκαρντ που θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας, μιας και στον “1” έχουν μείνει μόνο οι Γουόκαπ και Λι.