Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Αντρέ Λουίς βάζει τα ερυθρόλευκα, ολοκληρώνεται η μετεγγραφή του από την Ριό Άβε

Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μετεγγραφής του Βραζιλιάνου εξτρέμ
Ο Αντρέ Λουίζ
Ο Αντρέ Λουίζ σε αγώνα της Ρίο Άβε / REUTERS/Rita Franca

Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Αντρέ Λουίς, με τους ερυθρόλευκους να κάνουν δικό τους τον 23χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ από τη Ρίο Άβε.

Όπως προκύπτει, ο Ολυμπιακός έφτασε σε συμφωνία τόσο με τον παίκτη, όσο και με τη Ρίο Άβε. Μάλιστα η επισημοποίηση της απόκτησης του Αντρέ Λουίς δεν θα αργήσει να έρθει (το αργότερο μέχρι το πρωί της Τρίτης 27 Ιανουαρίου).

Σημειώνεται ότι ο Αντρέ Λουίς, θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού με κανονική μετεγγραφή από τη Ρίο Άβε και θα αποτελέσει την πρώτη χειμερινή κίνηση για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο 23χρονος εξτρέμ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο 4,5 ετών στους Πειραιώτες και είναι αρκετά πιθανό να πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση την ερχόμενη Παρασκευή (30.01.2026) στου Ρέντη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
154
117
102
55
52
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo