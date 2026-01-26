Ολυμπιακός: Ο Αντρέ Λουίς βάζει τα ερυθρόλευκα, ολοκληρώνεται η μετεγγραφή του από την Ριό Άβε

Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Αντρέ Λουίς, με τους ερυθρόλευκους να κάνουν δικό τους τον 23χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ από τη Ρίο Άβε.

Όπως προκύπτει, ο Ολυμπιακός έφτασε σε συμφωνία τόσο με τον παίκτη, όσο και με τη Ρίο Άβε. Μάλιστα η επισημοποίηση της απόκτησης του Αντρέ Λουίς δεν θα αργήσει να έρθει (το αργότερο μέχρι το πρωί της Τρίτης 27 Ιανουαρίου).

Σημειώνεται ότι ο Αντρέ Λουίς, θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού με κανονική μετεγγραφή από τη Ρίο Άβε και θα αποτελέσει την πρώτη χειμερινή κίνηση για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο 23χρονος εξτρέμ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο 4,5 ετών στους Πειραιώτες και είναι αρκετά πιθανό να πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση την ερχόμενη Παρασκευή (30.01.2026) στου Ρέντη.