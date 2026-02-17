Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός: Ο Ελ Κααμπί εμφανίστηκε με ανανεωμένο look στην προπόνηση πριν το παιχνίδι με την Λεβερκούζεν

Ο Μαροκινός ξύρισε το κεφάλι του και πλέον έχει πιο «μάχιμη» εμφάνιση
Ο Ελ Κααμπί
Ο Ελ Κααμπί με ανανεωμένο λουκ/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπάγερ Λεβερκούζεν (18/02/26, 22:00) για τα πλέι οφ του Champions League και ο Ελ Κααμπί εμφανίστηκε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας με διαφορετικό look.

Ο Ελ Κααμπί ξύρισε το κεφάλι του και φαίνεται πως αποφάσισε να κάνει μία αλλαγή στην εμφάνισή του πριν το πολύ κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, που θα κρίνει κατά πολύ τη συνέχεια των Πειραιωτών στο ταξίδι του Champions League.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους ενόψει της μεγάλης μάχης του Γεώργιος Καραϊσκάκης για την πρόκριση στους «16» του Champions League.

el kaabi

Ο Ελ Κααμπί στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού
Ο Ελ Κααμπί στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Μαροκινός τη φετινή σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έχει σκοράρει δύο φορές στα παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

