Ολυμπιακός: Ο Εβάν Φουρνιέ προπονήθηκε και θα αγωνιστεί κόντρα στην Μπαρτσελόνα για τη Euroleague

Ο Εβάν Φουρνιέ συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης του Ολυμπιακού και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση κόντρα στην Μπαρτσελόνα για τη 15η αγωνιστική της Euroleague (12/12/25, 21:30, Newsit.gr, Novasports Prime).

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στην 15η αγωνιστική της Euroleague και τα αγωνιστικά του προβλήματα μειώνονται, μιας και ο Φουρνιέ ξεπέρασε τη γρίπη που τον ταλαιπωρούσε και θα αγωνιστεί κανονικά. Αντίθετα, ο ΜακΚίσικ παραμένει εκτός προπόνησης και η συμμετοχή του είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Εκτός παραμένουν οι Φαλ και Έβανς που θα χάσουν όλη τη χρονιά για τον Ολυμπιακό.