Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Εβάν Φουρνιέ προπονήθηκε και θα αγωνιστεί κόντρα στην Μπαρτσελόνα για τη Euroleague

Εκτός παραμένει ο Σακίλ ΜακΚίσικ για τους «ερυθρόλευκους»
Εβάν Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Εβάν Φουρνιέ συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης του Ολυμπιακού και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση κόντρα στην Μπαρτσελόνα για τη 15η αγωνιστική της Euroleague (12/12/25, 21:30, Newsit.gr, Novasports Prime).

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στην 15η αγωνιστική της Euroleague και τα αγωνιστικά του προβλήματα μειώνονται, μιας και ο Φουρνιέ ξεπέρασε τη γρίπη που τον ταλαιπωρούσε και θα αγωνιστεί κανονικά. Αντίθετα, ο ΜακΚίσικ παραμένει εκτός προπόνησης και η συμμετοχή του είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Εκτός παραμένουν οι Φαλ και Έβανς που θα χάσουν όλη τη χρονιά για τον Ολυμπιακό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
201
162
150
112
103
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo