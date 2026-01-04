Ολυμπιακός: Ο Φρανκ Νιλικίνα ένιωσε ενοχλήσεις στον αγώνα με τον Άρη Betsson

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 95-84 τον Άρη Betsson στο Αλεξάνδρειο με τον Φρανκ Νιλικίνα να μην ολοκληρώνει την παρουσία του στην αναμέτρηση μετά από γλίστρημα σε αυτοκόλλητο του παρκέ.

Ο Νιλικίνα κατευθύνθηκε στον πάγκο μετά το γλίστρημα και του τοποθετήθηκε άμεσα πάγος στο πίσω μέρος του δεξιού του ποδιού, πάνω από τη φτέρνα, για να αρχίσει να αντιμετωπίζεται η ζημιά.

Όλοι στον Ολυμπιακό περιμένουν τη διάγνωση για τον Γάλλο, για να δουν αν θα μπορούν να υπολογίζουν σε αυτόν για τα παιχνίδια με την Φενερμπαχτσέ στην Τουρκία (06/01/26, 19:45) και με την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ (09/01/26, 21:15).