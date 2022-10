Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν και στη Euroleague, όπου “τρέχει” ένα φοβερό 4-0 με τρεις εκτός έδρας νίκες και πρωταγωνιστές τον Κώστα Σλούκα και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Οι δυο τους μάλιστα ηγούνται ολόκληρης της Euroleague σε πόντους στην τελευταία περίοδο, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να έχει “σπάσει” τα ρεκόρ με 8,3 πόντους μέσο όρο, όταν κρίνονται τα ματς.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, ο “clutch” Λαρεντζάκης βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας με τους πόντους στην 4η περίοδο των αγώνων, έχοντας πίσω του τον Σλούκα, αλλά και τους Μάικ Τζέιμς, Μάρκους Χάουαρντ και Γουέιντ Μπάλντγουιν.

Top 5 EuroLeague players by points scored in the 4Q:



5⃣ Wade Baldwin 5.8

4⃣ Markus Howard 6

3⃣ Mike James 6.5

2⃣ Kostas Sloukas 7.8

1⃣ Giannoulis Larentzakis 8.3 (97.1 TS%)