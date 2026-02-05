Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης υπέστη διάστρεμμα

Νέο πρόβλημα στους “ερυθρόλευκους”
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Απρόοπτο στο Ολυμπιακό. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το αυριανό εντός έδρας ματς με τη Βίρτους Μπολόνια (06.02.2026, 21:15, Newsit.gr Novasports) για την 27η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, καθώς υπέστη διάστρεμμα αριστερής ποδοκνημικής. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε στη σχετική ενημέρωση, χωρίς να διευκρινίσει το διάστημα της απουσίας του Έλληνα γκαρντ.

Στη φετινή Euroleague ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έχει αγωνιστεί σε έξι παιχνίδια έχοντας σαφώς περισσότερο χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Εκτός δράσης συνεχίζει να είναι ο Κώστας Παπανικολάου, ενώ στα πιτς παραμένουν και οι Μόντε Μόρις με τον Φρανκ Νιλικίνα. Φυσικά, δεν υπολογίζεται και ο χρόνια τραυματίας Μουσταφά Φαλ, ο οποίος πάντως έδωσε το παρών στην προπόνηση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
295
222
124
114
102
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo