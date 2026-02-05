Ολυμπιακός: Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης υπέστη διάστρεμμα

Απρόοπτο στο Ολυμπιακό. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το αυριανό εντός έδρας ματς με τη Βίρτους Μπολόνια (06.02.2026, 21:15, Newsit.gr Novasports) για την 27η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, καθώς υπέστη διάστρεμμα αριστερής ποδοκνημικής. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε στη σχετική ενημέρωση, χωρίς να διευκρινίσει το διάστημα της απουσίας του Έλληνα γκαρντ.

Στη φετινή Euroleague ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έχει αγωνιστεί σε έξι παιχνίδια έχοντας σαφώς περισσότερο χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Εκτός δράσης συνεχίζει να είναι ο Κώστας Παπανικολάου, ενώ στα πιτς παραμένουν και οι Μόντε Μόρις με τον Φρανκ Νιλικίνα. Φυσικά, δεν υπολογίζεται και ο χρόνια τραυματίας Μουσταφά Φαλ, ο οποίος πάντως έδωσε το παρών στην προπόνηση.