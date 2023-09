Ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν στην Ελλάδα, αλλά ακολουθεί σύντομα και η αυλαία της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μπαίνει στο… κλίμα.

Ο Μπαρτζώκας ρωτήθηκε από το επίσημο κανάλι της Euroleague για την πιο δύσκολη έδρα στην οποία αγωνίζεται ο Ολυμπιακός στη διοργάνωση και “ψήφισε” αυτή του Ερυθρού Αστέρα.

Παρτιζάν και Ερυθρός Αστέρας, έχουν σίγουρα από τις πιο “καυτές” έδρες στην Ευρώπη, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να επιλέγει τους… ερυθρόλευκους της Σερβίας στην απάντησή του.

“Toughest away game in EuroLeague” but coach edition 🎤



Georgios Bartzokas got his pick 👀 pic.twitter.com/u4PuSMhAP2