Ολυμπιακός: Ο Γιώργος Μπουρνελές υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών

“Προβιβάστηκε” από τις ακαδημίες των Πειραιωτών
Ο Γιώργος Μπουρνελές (ΦΩΤΟ olympiacosbc.gr)
Ο Γιώργος Μπουρνελές (ΦΩΤΟ olympiacosbc.gr)

Ο Γιώργος Μπουρνελές υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, διάρκειας τεσσάρων χρόνων, έως το 2029.

Την περασμένη σεζόν ο Μπουρνελές έκανε το ντεμπούτο στην GBL με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής κόντρα στον ΠΑΟΚ και πλέον μένει να φανεί εάν ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα τον διατηρήσει στο ρόστερ ή εάν ο νεαρός θα παραχωρηθεί δανεικός σε άλλη ομάδα.

Σε εκείνη την αναμέτρηση, ο Μπουρνελές είχε πετύχει και το πρώτο του καλάθι

Η ανακοίνωση των ερυθρολεύκων:

“Από τις Ακαδημίες στην πρώτη ομάδα! Ο Γιώργος Μπουρνελές υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, διάρκειας τεσσάρων ετών”

