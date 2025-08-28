Ολυμπιακός: Ο Γκουστάβο Μάντσα έρχεται την Παρασκευή στην Ελλάδα

Μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους, ο Γκουστάβο Μάντσα τις επόμενες ώρες θα έρθει στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Γκουστάβο Μάντσα. Οι Βραζιλιάνοι υποστηρίζουν ότι ο Βραζιλιάνος στόπερ στην Ελλάδα αναμένεται στην Ελλάδα την Παρασκευή για να υπογράψει στους Πειραιώτες.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων έφτασε τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Φορταλέζα θα διατηρήσει 15% ποσοστό μεταπώλησης σε πιθανή μεταγραφή του στο μέλλον.

Ο Γκουστάβο Μάντσα αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.