Ολυμπιακός: Ο Γκουστάβο Μάντσα έρχεται την Παρασκευή στην Ελλάδα

Μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους, ο Γκουστάβο Μάντσα τις επόμενες ώρες θα έρθει στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Ελλάδας.
Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Γκουστάβο Μάντσα. Οι Βραζιλιάνοι υποστηρίζουν ότι ο Βραζιλιάνος στόπερ στην Ελλάδα αναμένεται στην Ελλάδα την Παρασκευή για να υπογράψει στους Πειραιώτες.
Η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων έφτασε τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Φορταλέζα θα διατηρήσει 15% ποσοστό μεταπώλησης σε πιθανή μεταγραφή του στο μέλλον.
Ο Γκουστάβο Μάντσα αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.