Ολυμπιακός: Ο Ιταλός Μαουρίσιο Μαριάνι θα διευθύνει τη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν για τα προκριματικά του Champions League

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει την Ολλανδία για τη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν (11/08/26, 20:30) με στόχο την πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League με τον Ιταλό διαιτητή, Μαουρίσιο Μαριάνι να είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης.

Ιταλική θα είναι η διαιτητική ομάδα για το ματς του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με τους Πειραιώτες να στοχεύουν στην πρόκριση για να παλέψουν κόντρα σε Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ή Μπόντο Γκλιμτ για τη συμμετοχή τους στη League Phase.

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Βοηθοί του Μαουρίσιο Μαριάνι θα είναι οι Ντανιέλε Μπιντόνι και Αλμπέρτο Τετζόνι, ενώ καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Λούκα Ζουφέρλι. Στο VAR θα βρίσκεται ο Μίχαελ Φάμπρι, με βοηθό VAR (AVAR) τον Ντάβιντε Γκερσίνι.

Η πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες ολοκληρώθηκε ισόπαλη χωρίς γκολ και όλα είναι ανοιχτά για την πρόκριση στην επόμενη φάση.