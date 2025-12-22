Ολυμπιακός: Ο Λορέντζο Πιρόλα θα μείνει τρεις εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης

Ο Λορέντζο Πιρόλα τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού για το 2025 κόντρα στην Κηφισιά και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστική δράσης για περίπου 3 εβδομάδες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο Λορέντζο Πιρόλα έχει υποστεί κάκωση στο πέλμα του ποδιού του και ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για ένα διάστημα της τάξης των 3 εβδομάδων.

Ως εκ τούτου, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι αναγκασμένος να μην τον υπολογίζει για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Betsson Super Cup, αλλά και τα ματς με Ατρόμητο στη Super League και ΠΑΟΚ ή Ατρόμητο στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, περιμένοντας ότι στη συνέχεια θα είναι ξανά διαθέσιμος για την ομάδα του.