Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Λορέντζο Πιρόλα θα μείνει τρεις εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης

Πρόβλημα στο πέλμα αποκόμισε από το παιχνίδι με την Κηφισιά ο αμυντικός του Ολυμπιακού
Ο Πιρόλα σε μονομαχία με τον Τετέι (KLODIAN LATO
Ο Πιρόλα σε μονομαχία με τον Τετέι (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Λορέντζο Πιρόλα τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού για το 2025 κόντρα στην Κηφισιά και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστική δράσης για περίπου 3 εβδομάδες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο Λορέντζο Πιρόλα έχει υποστεί κάκωση στο πέλμα του ποδιού του και ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για ένα διάστημα της τάξης των 3 εβδομάδων.

Ως εκ τούτου, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι αναγκασμένος να μην τον υπολογίζει για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Betsson Super Cup, αλλά και τα ματς με Ατρόμητο στη Super League και ΠΑΟΚ ή Ατρόμητο στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, περιμένοντας ότι στη συνέχεια θα είναι ξανά διαθέσιμος για την ομάδα του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
341
243
146
138
118
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo