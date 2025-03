Ολυμπιακός: Ο Μεντιλίμπαρ που προκάλεσε απορίες και ο Τζολακης που τον στέλνει στο «χρυσό» Champions League

Μια συγκλονιστική προσπάθεια που δεν ολοκληρώθηκε. Μια ρεβάνς που είχε στις.. πλάτες της ένα “βαρύ” 3-0 από το ματς στην έδρα της Μπόντο Γκλιμτ. Ο Ολυμπιακός τα έδωσε όλα κόντρα στους Νορβηγούς, ο κόσμος στο “Καραϊσκάκης” στάθηκε στο ύψος της περίστασης, “έσπρωξε” την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, την είδε να επικρατεί με 2-1, να.. αποχαιρετάει το Europa League και την Ευρώπη και να δίνει ένα “ζεστό” χειροκρότημα”.

Μια ρεβάνς στην οποία ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να βάλει -όπως και στο πρώτο ματς- πολλά γκολ, αλλά δεν τα κατάφερε. Σημαντικό μερίδιο ευθύνης σε αυτό έπαιξαν οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός ήθελε πολλά γκολ για να φτάσει στην πρόκριση, αλλά ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε να “κατεβάσει” ενδεκάδα χωρίς σέντερ φορ!

Το πλάνο με Μαρτίνς, Τσικίνιο, Όρτα και Ροντινέι στην επίθεση -και τους Έσε και Γκαρσία από πίσω- μπορεί να έφερε μεγάλη πίεση στην πλευρά της Μπόντο Γκλιμτ και να δημιούργησε φάσεις στα αντίπαλα καρέ, αλλά εκεί έλειπε ο παίκτης που θα ξεχώρισε και θα τελείωνε τη φάση. Αυτό που είδαμε ήταν τα σουτ που έγιναν να βρίσκουν σε αμυνόμενους -ή φυσικά στον αντίπαλο πορτιέρε- για να ακολουθήσουν αρκετές σέντρες, με τους κεντρικούς αμυντικούς των Νορβηγών να τις διώχνουν.

Φυσικά, ο Μεντιλίμπαρ διόρθωσε το λάθος του με την έναρξη της επανάληψης, βάζοντας τον Μουζακίτη στη θέση του κουρασμένου Έσε και ρίχνοντας στο ματς τον Γιάρεμτσουκ στη θέση του Όρτα. Ο Ολυμπιακός είχε παρουσία στα αντίπαλα καρέ, με τον 29χρονο Ουκρανό επιθετικό να σημειώνει άμεσα δυο γκολ και να αναπτερώνει το ηθικό της ομάδας, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του Ροντινέι, να σκοράρει με εκτέλεση πέναλτι. Απορία πάντως, προκαλεί και η επιλογή του Βάσκου τεχνικού, να ρίξει στο ματς τον Μπιανκόν στο 83′, τη στιγμή που στον πάγκο είχε τον Βέλντε.

Η Μπόντο Γκλιμτ δέχθηκε μεγάλη πίεση, αλλά άντεξε αμυντικά. Σε αντίθεση με τους ερυθρόλευκους που δεν έβγαλαν καλό πρόσωπο στα μετόπισθεν και στα δυο ματς με τους Νορβηγούς. Στη μοναδική σοβαρή τους φάση στο “Καραϊσκάκης”, οι φιλοξενούμενοι σημείωσαν γκολ, εκμεταλλευόμενοι την επιλογή του Ρετσου, να μην πάει πάνω στον παίκτη και στην μπάλα -πριν βγει η σέντρα που έφερε το 0-1- και να κάνει βήματα προς τα πίσω, δίνοντας του χώρο και χρόνο (ίσως το μοναδικό του λάθος στο ματς).

Αν και ο Ολυμπιακός το έδωσε “μάχη” μέχρι τέλους, η προσπάθειά του για πρόκριση στους “8” του Europa League έλαβε τέλος στην αποβολή του Κωνσταντίνου Τζολάκη στο 89′. Μια κίνηση που δεν αποκλείεται να αποδειχθεί… χρυσάφι για τους Πειραιώτες, αφού ο παίκτης της Μπόντο που ανέτρεψε, πήγαινε για να σκοράρει και να “κόψει” τη νίκη από τους ερυθρόλευκους.

Ο Τζολάκης “καθάρισε” τη νίκη για τον Ολυμπιακό και έκανε αυτό που δεν τόλμησε να κάνει την περασμένη σεζόν ο Ρέτσος σε ντέρμπι με την ΑΕΚ, επιτρέποντας στον Ελίασον να πετύχει γκολ νίκης λίγο πριν το τέλος (1-0), σε εκείνο το ντέρμπι της “OPAP Arena”.

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-1, προσπέρασε σε συντελεστή τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ κι έτσι -στην περίπτωση που Ντόρτμουντ και Άστον Βίλα δεν κατακτήσουν το φετινό Champions League- τότε θα βρεθεί απευθείας στη League Phase της νέας διοργάνωσης, εφόσον φυσικά κατακτήσει τη φετινή Super League.

Η αποβολή του Κωνσταντίνου Τζολάκη και ο τίτλος στη Super League θα φέρει στην ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη -σίγουρα- το ποσό των 18 εκατ. ευρώ!

Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός καταφέρει να διαφυλάξει το +7 που έχει από την ΑΕΚ και κατακτήσει το πρωτάθλημα, τότε θα επιστρέψει στο Champions League μετά από πέντε χρόνια, αποφεύγοντας μάλιστα για δεύτερη σερί χρονιά τα προκριματικά του καλοκαιριού.

Η συμμετοχή στο League Stage του Champions League απέφερε φέτος για κάθε ομάδα εγγυημένα το ποσό των 18.620.000 ευρώ. Σε αυτά προστίθενται ως μπόνους χρήματα ανάλογα με την πορεία κάθε ομάδας στα οκτώ παιχνίδια που θα δώσει σε αυτή τη φάση, από τον Σεπτέμβριο ως τον Ιανουάριο του 2026.

Κάθε νίκη αξίζει 2.100.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία 700.000 ευρώ, ενώ κάθε ομάδα θα παίρνει χρήματα ανάλογα και το πού θα τερματίσει. Ο 36ος θα λάβει μία “μετοχή”, αξίας 275.000 ευρώ. Ο 35ος δύο μετοχές (275.000επί 2) και ούτω κάθ’ εξής.

Overall UEFA prize money earned by teams eliminated in UCL Round of 16:



98.1m Liverpool

87.1m B. Leverkusen

84.9m Atletico Madrid

78.7m Lille

71.4m Benfica

65.3m PSV

64.8m Feyenoord

60.9m Club Brugge pic.twitter.com/KueyXQLD2n