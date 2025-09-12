Ολυμπιακός: Ο Μπιλάλ Μαζάρ, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, επίσημα στους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Μπιλάλ Μαζάρ, ο οποίος προορίζεται για τη δεύτερη ομάδα των «ερυθρολεύκων».

Ο Μπιλάλ Μαζάρ ανήκε στον Παναθηναϊκό, όπου και είχε κάνει τη διαφορά στο Youth League τη σεζόν 2023-24, σκοράροντας 9 γκολ. Στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν αγωνίστηκε στη Λαμία.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μπιλάλ Μαζάρ. Ο Αιγύπτιος διεθνής επιθετικός γεννήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2003. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Mokawloon από την Αίγυπτο και το 2020 πήρε μεταγραφή στην ακαδημία του Παναθηναϊκού, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του UEFA Youth League της σεζόν 2023-2024 με εννέα γκολ».

«Το καλοκαίρι του 2023 συνέχισε την καριέρα του στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στην Estrela Amadora, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα για τη Λαμία όπου και αγωνίστηκε δέκα φορές στο πρωτάθλημα της Super League. Επίσης είναι διεθνής με την εθνική Αιγύπτου, έχοντας έξι συμμετοχές στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το καλοκαίρι του 2024. Μπιλάλ καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού».