Η… αντίστροφη μέτρηση που έβαλαν οι άνθρωποι της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο Twitter τους ολοκληρώθηκε και αφορούσε τον Κώστα Παπανικολάου. Ο Έλληνας φόργουορντ ανανέωσε το συμβόλαιο του με τους “ερυθρόλευκους”.

Ο 30χρονος πλέον Κώστας Παπανικολάου είναι ένα από τα σημαντικότερα “γρανάζια” στη μηχανή του Ολυμπιακού κάτι που φαίνεται πως έχει αναγνωριστεί από την ομάδα. Η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ ανακοίνωσε την Τρίτη (22.09.2020) την επέκταση της συνεργασίας της με τον Έλληνα διεθνή φόργουορντ.

Το συμβόλαιο που είχε ο Παπανικολάου με τους Πειραιώβτες έληγε το 2021, αλλά οι αδελφοί Αγγελόπουλοι θέλησαν να.. καθαρίσουν πολύ νωρίς τη συγκεκριμένη υπόθεση, κρατώντας τον παίκτη στο ΣΕΦ μέχρι το 2023.

“Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κώστα Παπανικολάου ως το 2023. Ο Έλληνας φόργουορντ συναντήθηκε σήμερα (22/09) με τους Προέδρους της ομάδας, κυρίους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο.” αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Oh hi there! Have you missed our game? 😎Yes? OK, Let the Countdown Begin! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/JqmOpn3rg5