Τις φήμες για τον Πέδρο Άλβες επιβεβαιώνει και κορυφαίος ρεπόρτερ της Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Πορτογάλο για τη θέση του αθλητικού διευθυντή.

Ο Ολυμπιακός έχει στη θέση του τον Αντόνιο Κορδόν και από τους Πειραιώτες δεν προκύπτει κάποια άμεση αλλαγή, αλλά ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε σχετική ανάρτηση και φέρνει τον Πέδρο Άλβες προ των πυλών της ομάδας του Πειραιά.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός ρεπόρτερ έγραψε τα εξής: «Ο πρώην αθλητικός διευθυντής της Εστορίλ, Πέδρο Άλβες, θα προσληφθεί από τον Ολυμπιακό. Η συμφωνία είναι στα πρόθυρα να σφραγιστεί και ο Πέδρο Άλβες είναι έτοιμος για νέο κεφάλαιο στην καριέρα του έπειτα από την εξαιρετική δουλειά που έκανε στην Εστορίλ».

⚪️🔴🇬🇷 Excl: former Estoril sporting director Pedro Alves will be appointed as new Olympiacos director.



Agreement on the verge of being sealed as Pedro Alves is ready for new chapter after great job at Estoril. pic.twitter.com/V8x3DAa9N1