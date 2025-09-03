Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ ταξίδεψε στην Ουκρανία για την αποθεραπεία του

Εκμεταλλεύτηκε το «παράθυρο» για τις εθνικές ομάδες ο Ουκρανός επιθετικός
Ο Γιάρεμτσουκ σε αναχώρηση του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
Ο Γιάρεμτσουκ σε αναχώρηση του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ παραμένει τραυματίας στον Ολυμπιακό και πήρε άδεια από την “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ να ταξιδέψει στην Ουκρανία, για να συνεχίσει εκεί την αποθεραπεία του, στη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.

Έχοντας χάσει το ξεκίνημα της σεζόν με τον Ολυμπιακό, ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ δεν βρέθηκε στις κλήσεις της εθνικής Ουκρανίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ, αλλά ταξίδεψε έτσι κι αλλιώς για την πατρίδα του.

Σε συνεννόηση με τους Πειραιώτες, ο Ουκρανός επιθετικός θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα κοντά στους οικείους του και θα επιστρέψει στου Ρέντη μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ώστε να επαναξιολογηθεί η κατάστασή του και η επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

