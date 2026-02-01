Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός: Ο Στρεφέτσα υπογράφει στην Πάρμα

Ο εξτρέμ των Πειραιωτών θα πάει δανεικός στην ιταλική ομάδα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα
Ο Στρεφέτσα
Ο Στρεφέτσα με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα φαίνεται πως θα ολοκληρώσει τη σεζόν στην Πάρμα, αφού με βάση του ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου, Νικολό Σκίρα, ο Ολυμπιακός έχει δώσει τα χέρια για το δανεισμό του πόδοσφαιριστή του.

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη αποκτήσει τον Αντρέ Λουίζ και είναι κοντά στον Κλέιτον της Ρίο Άβε και φαίνεται ότι ο Στρεφέτσα θα επιστρέψει στη Serie A για λογαριασμό της Πάρμα.

Ο πρώην παίκτης της Κόμο έχει παίξει σε 21 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν και μετράει 1 γκολ και 5 ασίστ.

«Ο Στρεφέτσα επιστρέφει στην Serie A, υπογράφει για έξι μήνες στην Πάρμα με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό», έγραψε ο Ιταλός δημοσιογράφος.

