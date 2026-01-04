Ολυμπιακός: Ο τραυματισμός του Μπιανκόν φέρνει προβληματισμό στην ερυθρόλευκη άμυνα

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση του Betsson Super Cup μετά τη νίκη του με 3-0 επί του ΟΦΗ -στην παράταση- στον τελικό του Παγκρητίου, όμως η αποχώρηση του Ζουλιάν Μπιανκόν έφερε νέο “πονοκέφαλο” στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν αποχώρησε με ενοχλήσεις λίγο πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας (τον αντικατέστησε ο Καλογερόπουλος και αναδείχθηκε MVP του τελικού), με την εικόνα του Γάλλου αμυντικού να προκαλεί ανησυχία στο τεχνικό τιμ.

Η ανησυχία στους Πειραιώτες γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν συνυπολογιστεί ότι ο Λορέντσο Πιρόλα παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον κρίσιμο αγώνα με τη Λεβερκούζεν, για την προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η κατάσταση του Μπιανκόν, σε συνδυασμό με την απουσία του Πιρόλα, καθιστούν τα επόμενα 24ωρα κρίσιμα για τον σχεδιασμό της άμυνας, ενόψει της αγωνιστικής συνέχειας της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη.