Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Γιαν Εμβιλά για τη μετεγγραφή του στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς, γεγονός που επιβεβαίωσε σε γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό και ο Ματιέ Βαλμπουενά.

Ο 30χρονος Γάλλος αμυντικός μέσος, που υπήρξε και 22 φορές διεθνής με την Εθνική Γαλλίας, αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη Σεντ Ετιέν, έχοντας περάσει κι από Ρεν, Ρούμπιν Καζάν, Ίντερ και Σάντερλαντ.

Ο Ολυμπιακός κινήθηκε για την απόκτησή του, έστω και με τη μορφή δανεισμού από τη γαλλική ομάδα και σύμφωνα με τον Βαλμπουενά κι ο ίδιος θέλει να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

«Ναι, ο Ολυμπιακός θέλει τον Γιαν Εμβιλά. Περιμένουμε τη συμφωνία με τη Σεντ Ετιέν. Και εκείνος θέλει να έρθει», είπε ο συμπατριώτης του, εξτρέμ του Ολυμπιακού.

🎙💬 "Oui, l'Olympiacos est sur Yann M'Vila. On attend l'accord de Saint-Étienne. Lui a envie de venir."



🇬🇷 @MathieuVal8 confirme l'Olympiacos espère attirer Yann M'Vila et attend que l'ASSE et le joueur trouvent un accord pour le laisser rejoindre la Grèce. #rmclive pic.twitter.com/rgy32kbpHg